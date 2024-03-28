ФОТО ⟩ «Не вешай нос!»: Pakendikeskus утешил Михаила Кылварта

Во вторник был принят вотум недоверия мэру и председателю Центристской партии Михаилу Кылварту.

Утром в среду Pakendikeskus опубликовал в своем Facebook загадочное фото с пометкой, что содержание нового поста будет раскрыто под барабанный бой уже вечером в среду в программе Õhtu! на Kanal 2.

Поздно вечером Pakendikeskus опубликовал пост, который, конечно, касается ухода мэра с должности.

«В жизни может произойти всякое. Например, твой город просто забирают из-под носа, что очень грустно. Михаил, если у тебя та же беда, то не вешай нос, потому что в Pakendikeskus ты можешь получить новый город», – пишет Pakendikeskus.

«Пакет LINN (город - рус.) синего цвета с удобной ручкой-майкой, и в одной упаковке их целых 50 штук!» - пишет магазин в своей новой рекламе.