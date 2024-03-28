Pakendikeskus быстро реагирует на события, происходящие в обществе. Так и в этот раз магазин обратил внимание на событие, когда мэру Таллинна Михаилу Кылварту было организовано голосование по вотуму недоверия, и это привело к окончанию 20-летнего правления Центристской партии в Таллине.
ФОТО ⟩ «Не вешай нос!»: Pakendikeskus утешил Михаила Кылварта
Во вторник был принят вотум недоверия мэру и председателю Центристской партии Михаилу Кылварту.
Утром в среду Pakendikeskus опубликовал в своем Facebook загадочное фото с пометкой, что содержание нового поста будет раскрыто под барабанный бой уже вечером в среду в программе Õhtu! на Kanal 2.
Поздно вечером Pakendikeskus опубликовал пост, который, конечно, касается ухода мэра с должности.
«В жизни может произойти всякое. Например, твой город просто забирают из-под носа, что очень грустно. Михаил, если у тебя та же беда, то не вешай нос, потому что в Pakendikeskus ты можешь получить новый город», – пишет Pakendikeskus.
«Пакет LINN (город - рус.) синего цвета с удобной ручкой-майкой, и в одной упаковке их целых 50 штук!» - пишет магазин в своей новой рекламе.