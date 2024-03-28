УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Это всегда тяжелое время»: жители Таллинна рассказали, чувствуют ли они наступление весны

После долгой, темной и холодной зимы все мы с нетерпением ждем весны и приходящих вместе с ней солнца и тепла. Мы спросили у жителей столицы ощущают ли они наступление весны.

Конечно же, всех радует солнце и тепло. У большинства улучшается настроение, но кто-то замечает и негативное влияние на организм.

«Сегодня да», – ответил Стефан. Добавив, что «по календарю уже месяц весны, а по ощущениям нет»

«Конечно чувствую. Влияния на здоровье нет, но воздух теплый. Весна!», – сказала Жанна, радуясь наступлению тепла.

Юлия: «Ну да, чувствую, вот переоделась, все в химчистку отнесла. Чувствую, сегодня уже тепло. Весна всегда тяжелое время, у всех авитаминоз. Нужно пережить весну. Солнца нет, не поднимется настроение, вчера было – поднялось, а сегодня пока нет. Пока еще нет позитива, жду».

Надежда: «Наверное. В таком возрасте уже естественно, что переход в другие погодные условия связан с давлением. Сейчас как раз испытывается на крепость организм».

«Тепленько так, хорошо. И люди сразу становятся добрее. Солнышко», – с улыбкой ответила Ольга.

«Когда солнышко выступает, конечно, настроение поднимается», – коротко ответил Александр.

Антонина сказала, что ощущает наступление весны. «Влияет на настроение. Оно поднимается. Прекрасное состояние, хочется делать что-то новое. Это самое главное – здоровье и хорошее настроение», – добавила она.