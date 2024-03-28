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ФОТО ⟩ Милые кадры: оскароносная актриса Мишель Йео показала подросшего внука

Limon.ee
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Мишель Йео ("Всё везде и сразу").
Мишель Йео ("Всё везде и сразу"). Фото: REUTERS/Carlos Barria

Малазийская актриса, обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Всё везде и сразу» Мишель Йео 27 марта 2024 года показала подросшего внука Максима, сообщает Zakon.kz.

«Так счастлива быть с внуком Максимом и его замечательными родителями», – написала Мишель Йео под публикацией.

Фолловеров умилили снимки, которыми поделилась 61-летняя актриса:

«Чудесная семья».

«Прекрасный маленький мальчик!»

«Прекрасное фото внука и бабушки».

«Ооо, у него есть собственное режиссерское кресло».

Отметим, что Максим родился у пасынка Мишель Йео в первый день 2024 года.

В марте на 95-й церемонии вручения статуэток премии «Оскар» за лучшую женскую роль Киноакадемия наградила Мишель Йео, сыгравшую главную роль во «Всё везде и сразу». За всю историю премии ни одна актриса, определяющая себя как женщина азиатского происхождения, не получала эту номинацию. Позднее Мишель Йео опубликовала фотографию со статуэткой «Оскара» в руках.

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