Малазийская актриса, обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Всё везде и сразу» Мишель Йео 27 марта 2024 года показала подросшего внука Максима, сообщает Zakon.kz.
ФОТО ⟩ Милые кадры: оскароносная актриса Мишель Йео показала подросшего внука
«Так счастлива быть с внуком Максимом и его замечательными родителями», – написала Мишель Йео под публикацией.
Фолловеров умилили снимки, которыми поделилась 61-летняя актриса:
«Чудесная семья».
«Прекрасный маленький мальчик!»
«Прекрасное фото внука и бабушки».
«Ооо, у него есть собственное режиссерское кресло».
Отметим, что Максим родился у пасынка Мишель Йео в первый день 2024 года.
В марте на 95-й церемонии вручения статуэток премии «Оскар» за лучшую женскую роль Киноакадемия наградила Мишель Йео, сыгравшую главную роль во «Всё везде и сразу». За всю историю премии ни одна актриса, определяющая себя как женщина азиатского происхождения, не получала эту номинацию. Позднее Мишель Йео опубликовала фотографию со статуэткой «Оскара» в руках.