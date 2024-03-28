ФОТО ⟩ Милые кадры: оскароносная актриса Мишель Йео показала подросшего внука

«Так счастлива быть с внуком Максимом и его замечательными родителями», – написала Мишель Йео под публикацией.

Отметим, что Максим родился у пасынка Мишель Йео в первый день 2024 года.

В марте на 95-й церемонии вручения статуэток премии «Оскар» за лучшую женскую роль Киноакадемия наградила Мишель Йео, сыгравшую главную роль во «Всё везде и сразу». За всю историю премии ни одна актриса, определяющая себя как женщина азиатского происхождения, не получала эту номинацию. Позднее Мишель Йео опубликовала фотографию со статуэткой «Оскара» в руках.