БЕСЕДА В РИЙГИКОГУ ⟩ Кая Каллас – Марту Хельме: я не вижу, чтобы вы были голым

На заседании Рийгикогу во вторник речь шла о помощи Украине, и в какой-то момент Март Хельме объяснил премьер-министру: «Дорогая Кая Каллас, вы, как обычно, искажаете факты и выдвигаете совершенно необоснованные обвинения. Мы не против помощи Украине, мы против того, чтобы помогать Украине так, что мы сами останемся с голым задом».