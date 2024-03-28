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БЕСЕДА В РИЙГИКОГУ ⟩ Кая Каллас – Марту Хельме: я не вижу, чтобы вы были голым

Limon.ee
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Заседание Рийгикогу 26 апреля 2023 года.
Заседание Рийгикогу 26 апреля 2023 года. Фото: Kuvatõmmis TikToki videost

Кажется, что в Рийгикогу можно поднять любую тему, поэтому во вторник 26 марта на заседании неоднократно звучала фраза «голый зад», пишет Elu24.

На заседании Рийгикогу во вторник речь шла о помощи Украине, и в какой-то момент Март Хельме объяснил премьер-министру: «Дорогая Кая Каллас, вы, как обычно, искажаете факты и выдвигаете совершенно необоснованные обвинения. Мы не против помощи Украине, мы против того, чтобы помогать Украине так, что мы сами останемся с голым задом».

Премьер-министр Кая Каллас отреагировала на обращение Хельме с легким юмором: «Вы говорите, что мы остаемся с голым задом, но я не вижу, чтобы вы были голым, если честно».

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