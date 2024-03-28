В программе Pealtnägija на канале ETV родственники женщины, подозревающейся в том, что она бросила младенца, сказали, произошедшее стало для них полной неожиданностью. «Она всегда была эмпатичной, доброжелательной, заботилась о других», – говорит сестра подозреваемой. Родителям трудно поверить, что их дочь способна на такой шокирующий поступок, пишет Elu24.