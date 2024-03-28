Ведущая Кейли Сюкияйнен на этот раз привела с собой нового энтузиаста интерьерного дизайна Кирке Талу, чтобы помочь преобразить квартиру для Карин и Рагнара, которые скоро станут родителями третьего ребенка, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ Смотрите, как преобразилась квартира в Каламая под руководством энергичного дизайнера
Маленькое гнездышко площадью менее 30 квадратных метров в Каламая, когда-то купленное парой как их первое совместное жилье. Сейчас молодые хотят переделать квартиру, чтобы в дальнейшем сдавать, например, паре, которая также только начинает совместную жизнь.