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ФОТО ⟩ Смотрите, как преобразилась квартира в Каламая под руководством энергичного дизайнера

Анналийза Кёсс
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Ведущая Кейли Сюкияйнен на этот раз привела с собой нового энтузиаста интерьерного дизайна Кирке Талу, чтобы помочь преобразить квартиру для Карин и Рагнара, которые скоро станут родителями третьего ребенка, пишет Elu24.

Маленькое гнездышко площадью менее 30 квадратных метров в Каламая, когда-то купленное парой как их первое совместное жилье. Сейчас молодые хотят переделать квартиру, чтобы в дальнейшем сдавать, например, паре, которая также только начинает совместную жизнь.

Стены квартиры просто покрашены в белый цвет и, таким образом, представляют собой хороший холст для начала переделки. Вдохновение пришло от видимого из окна зеленого уголка сада, который больше напоминает улицу рядом с Вильянди, чем центр Таллинна.

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