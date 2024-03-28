ФОТО ⟩ Смотрите, как преобразилась квартира в Каламая под руководством энергичного дизайнера

Маленькое гнездышко площадью менее 30 квадратных метров в Каламая, когда-то купленное парой как их первое совместное жилье. Сейчас молодые хотят переделать квартиру, чтобы в дальнейшем сдавать, например, паре, которая также только начинает совместную жизнь.

Стены квартиры просто покрашены в белый цвет и, таким образом, представляют собой хороший холст для начала переделки. Вдохновение пришло от видимого из окна зеленого уголка сада, который больше напоминает улицу рядом с Вильянди, чем центр Таллинна.