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Жительница Эстонии поражена тем, что в стране продается только одно лекарство, способное облегчить ее проблемы со здоровьем

Трийн Роос
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Фото: Marina Puškar / Postimees

Женщину 34 лет, которой необходимо принимать лекарства от гипотиреоза, удивляет тот факт, что в Эстонии существует только одно лекарство, способное помочь и снять симптомы данной болезни. «Дело в том, что я не могу принимать это лекарство, так как у меня возникают тяжелые побочные эффекты. Этот препаратмне не подходит, а это большая проблема для меня», – говорит она.

Проживающая в Тарту  Лаура (имя изменено, известно редактору), поделилась своими опасениями с редакцией Elu24. «Если для лечения заболеваний, как правило, существует несколько разных лекарств, то с препаратом от гипотиреоза дело обстоит иначе. Есть только одно средство, которое не факт, что сможет подойти вам. Здесь, в Эстонии, вы не можете попробовать другое лекарство, потому что его просто нет в наличии», – говорит Лаура, чей врач прописал лекарство под названием L-thyroxin.

«Гипофункция щитовидной железы сопровождается сильной утомляемостью. Моя проблема в том, что это средство не помогло мне при симптомах болезни, и у меня также появились побочные эффекты. Я была настолько слаба, что не могла даже встать с постели по утрам. Это было  ужасно», – говорит она. В качестве побочных эффектов женщина отмечает слабость, общее недомогание и учащенное сердцебиение, которые сопровождают прием L-thyroxin. В инструкции к лекарству среди часто встречающихся побочных эффектов указано сердцебиение, бессонница и головная боль.

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