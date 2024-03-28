Женщину 34 лет, которой необходимо принимать лекарства от гипотиреоза, удивляет тот факт, что в Эстонии существует только одно лекарство, способное помочь и снять симптомы данной болезни. «Дело в том, что я не могу принимать это лекарство, так как у меня возникают тяжелые побочные эффекты. Этот препаратмне не подходит, а это большая проблема для меня», – говорит она.
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Жительница Эстонии поражена тем, что в стране продается только одно лекарство, способное облегчить ее проблемы со здоровьем
Проживающая в Тарту Лаура (имя изменено, известно редактору), поделилась своими опасениями с редакцией Elu24. «Если для лечения заболеваний, как правило, существует несколько разных лекарств, то с препаратом от гипотиреоза дело обстоит иначе. Есть только одно средство, которое не факт, что сможет подойти вам. Здесь, в Эстонии, вы не можете попробовать другое лекарство, потому что его просто нет в наличии», – говорит Лаура, чей врач прописал лекарство под названием L-thyroxin.