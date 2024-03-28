Жительница Эстонии поражена тем, что в стране продается только одно лекарство, способное облегчить ее проблемы со здоровьем

Проживающая в Тарту Лаура (имя изменено, известно редактору), поделилась своими опасениями с редакцией Elu24. «Если для лечения заболеваний, как правило, существует несколько разных лекарств, то с препаратом от гипотиреоза дело обстоит иначе. Есть только одно средство, которое не факт, что сможет подойти вам. Здесь, в Эстонии, вы не можете попробовать другое лекарство, потому что его просто нет в наличии», – говорит Лаура, чей врач прописал лекарство под названием L-thyroxin .

«Гипофункция щитовидной железы сопровождается сильной утомляемостью. Моя проблема в том, что это средство не помогло мне при симптомах болезни, и у меня также появились побочные эффекты. Я была настолько слаба, что не могла даже встать с постели по утрам. Это было ужасно», – говорит она. В качестве побочных эффектов женщина отмечает слабость, общее недомогание и учащенное сердцебиение, которые сопровождают прием L-thyroxin. В инструкции к лекарству среди часто встречающихся побочных эффектов указано сердцебиение, бессонница и головная боль.