ФОТО ⟩ Шарлиз Терон опубликовала редкие фотографии с детьми в Диснейленде

Шарлиз Терон очень редко выходит с детьми в свет и публикует фотографии с ними в соцсетях. В последний раз она выходила в свет со старшей дочерью в сентябре прошлого года: они появились на показе Dior на Неделе моды в Париже.

Оба ребёнка актрисы приёмные. Ранее она рассказывала, что провела детство в Южной Африке, видела детские дома и всегда знала, что когда-нибудь усыновит ребёнка, что и сделала в 2012 и 2015 годах. «Даже когда у меня были отношения, я всегда была честна со своими партнёрами. Именно усыновление ребёнка было важной частью того, как должна выглядеть моя семья», – рассказывала она.