Актриса Шарлиз Терон опубликовала в инстаграме редкие фотографии с двумя детьми: 11-летней Джексон и 9-летней Августой. На кадрах они катаются на аттракционах, а сама актриса сделала селфи на фоне замка Микки Мауса, пишет Spletnik.
ФОТО ⟩ Шарлиз Терон опубликовала редкие фотографии с детьми в Диснейленде
Шарлиз Терон очень редко выходит с детьми в свет и публикует фотографии с ними в соцсетях. В последний раз она выходила в свет со старшей дочерью в сентябре прошлого года: они появились на показе Dior на Неделе моды в Париже.
Оба ребёнка актрисы приёмные. Ранее она рассказывала, что провела детство в Южной Африке, видела детские дома и всегда знала, что когда-нибудь усыновит ребёнка, что и сделала в 2012 и 2015 годах. «Даже когда у меня были отношения, я всегда была честна со своими партнёрами. Именно усыновление ребёнка было важной частью того, как должна выглядеть моя семья», – рассказывала она.