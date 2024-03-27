«Была бы рада поседеть раньше»: Энди Макдауэлл рассказала, почему не красит седые волосы

В кругах шоу-бизнеса постоянно ходят слухи о седых волосах американской киноактрисы и модели Энди Макдауэлл. Она считает, что цвет ее волос серебристый, а не серый и не седой, сообщила звезда в интервью New Beauty.

Во-вторых, она хотела бы, чтобы вы знали, что этого бы не произошло, если бы она не была женщиной. «Для меня это удивительно, что цвет моих волос вызывает такое любопытство и интерес к людей. Это происходит потому, что я женщина. Нет никаких сомнений в том, что, если бы я была мужчиной, многие на мои волосы не обратили бы внимание. Ведь у меня серебристые волосы, верно?», - заявила Энди.

Несмотря на все разговоры о седине, Макдауэлл любит свои волосы и не хочет менять цвет. На самом деле, по ее словам, она была бы рада поседеть раньше, но «боялась».

«Наконец-то я набралась смелости во время COVID. Как только корни волос отросли, я увидела, каким будет естественный цвет, и мне он очень понравился. Я поняла, что пришло время. Моя сестра полностью седая, она всего на 18 месяцев старше меня. На мой взгляд, в серебряном цвете она выглядела намного красивее. Я ревновала», - призналась знаменитость.

Актриса отметила, что ей очень нравится ее жизнь. Ей нравится наряжаться, делать прическу и макияж. Многие фотографируют звезду и обращают внимание на цвет волос, но это ей тоже нравится.

«Я не думаю, что это серый цвет. Я думаю, это серебро! Мне не нравится слово "серый". Серый звучит скучно. В моих волосах нет ничего скучного - у них красивый цвет. Мне повезло, что у меня волосы всех этих разных оттенков!», - шутя отметила Макдауэлл, обсуждая популярную тему цвета своих волос.