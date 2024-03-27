Парень-сантехник украл унитаз своей девушки после разрыва отношений

Она решила порвать со своим парнем, потому что он «не платит за услуги» и «отказывается давать чаевые официантам» - обе черты, которые она не хочет видеть в долгосрочном партнере.

Вскоре после их разрыва она пошла прилечь в своей спальне, пока он упаковывал вещи, чтобы покинуть их общий дом. Но она заснула, пока он собирал свои вещи, а когда проснулась, то обнаружила, что ее унитаз исчез.

В сообщении на Reddit она написала: «Вчера я разорвала отношения со своим парнем. Я заснула, пока он собирал вещи, и он украл мой унитаз. Он лицензированный сантехник, поэтому знал, что делает. Не буду врать, что я тоже смеялась над этим. С каждым разрывом становится все интереснее и интереснее».

Рассказывая дальше о причинах своего разрыва, она добавила: «Ничто в нем не имеет смысла. Он самый жадный подонок, которого я когда-либо встречала. Он отказывается давать чаевые официантам в ресторанах, потому что так поступают в Японии (по его словам), и не оплачивал счета за электроэнергию за все время, пока мы жили вместе».

Не имея другого туалета в доме, она была вынуждена бегать в ресторан. Но, к счастью для нее, ей удалось связаться с другим сантехником, и теперь у нее есть совершенно новый туалет.