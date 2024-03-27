«В свой день рождения я буду находиться в самолете», - сказала латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью изданию Privātā Dzīve, пишет RUS TVNET.
Лайма Вайкуле рассказала, куда отправится на свое 70-летие
31 марта Лайма Вайкуле отметит свое 70-летие. Она не скрывает, что не отмечает дни рождения уже 50 лет. «Меня бы обрадовало, если бы в свой день рождения я бы не была упомянута», - сказала она.
Юбилейный год звезды богат на путешествия. Вайкуле любит путешествовать. В начале 2024 года она успела дать концерты в нескольких городах США - Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле, Лос-Анджелесе, Чикаго и других.
Лайма также заверила читателей, что летом вновь состоится фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala.
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