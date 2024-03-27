Стало известно, как родители Кейт Миддлтон восприняли новость об онкологии принцессы

New York Post сообщает, что родители принцессы Уэльской постарались обеспечить ей и принцу Уильяму максимальную безопасность в столь непростое время. И пока Кейт занимается здоровьем и проходит курс химиотерапии, Майкл и Кэрол взяли на себя все, что касается внуков. По словам королевского биографа Дункана Ларкомба, им крайне важно защитить Джорджа, Шарлотту и Луи, создав для них условия комфорта и стабильности.

«В такие времена для Кейт это чрезвычайно важно, чтобы за детьми тщательно присматривали», - цитирует издание Ларкомба.

При этом важно понимать, говорит Дункан, Кэрол и Майкл Миддлтон невероятно расстроены выявленным у дочери недугом. «Все они расстроены, они в отчаянии. Кэрол и Майкл протянули руку Уильяму, любят его и считают своим сыном», - добавил эксперт.

К слову, теплые отношения с родителями - вообще отличительная карточка Кейт и Уильяма. В отличие от младшего брата Гарри и его супруги, они довольно близки и с Карлом III, и с родителями Кейт.

А недавно стало известно, что прежде чем обратиться к поклонникам с важным заявлением относительно своего здоровья, принцесса лично встретилась с королем за частным обедом, где они вдвоем обсудили произошедшее — ввиду того, что и у Карла пару месяцев назад обнаружили рак, они с невесткой сблизились еще больше.