МИЛЫЕ ФОТО ⟩ Эстонская звезда Instagram и ее возлюбленный, живущие на райском Бали, впервые станут родителями

«Я люблю тебя и люблю нас, и я не могу дождаться, когда мы сможем разделить любовь с нашим малышом!» - пишет Катри Катс, ожидающая первенца, в социальных сетях.

Путешественники Катри Катс и Юхани Сярглеп вместе с 2009 года. Уже несколько лет они живут на Бали, а в 2021 году пара завела своего любимца - золотистого ретривера Налу.

«Примерно год назад я начала задумываться о собаке и аккуратно упоминала об этом Юхани то тут, то там, и хотя Юхани вначале был против, мы приняли решение вместе после обсуждения и учета всех обстоятельств», - рассказывала Катри пораталу Elu24 в сентябре 2021 года.