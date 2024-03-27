У LOBODA новое «Имя»: премьера, которая ждала своего времени больше двух лет

Съемки клипа проходили в Риге на протяжении двух дней, за которые артистка сменила более 6 образов. Режиссером клипа выступила сама Лобода, для которой это не первый опыт создания видео. Вместе с рижской продакшн-компанией «Panorama», команде артистки удалось в фирменном стиле объединить высокие технологии, эффектную хореографию и динамическую драматургию. Значительная часть съемок прошла в Рижском цирке - одном из старейших цирковых зданий Европы и памятнике культуры национального значения.