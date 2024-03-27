27 марта украинская певица LOBODA представила видеоклип на трек «Имя», премьера которого произошла накануне. Изначально премьера песни, которая готовилась задолго до начала войны, была запланирована на 26 февраля 2022-го. Два года спустя композиция получила вторую жизнь в новом прочтении.
У LOBODA новое «Имя»: премьера, которая ждала своего времени больше двух лет
«Имя - песня о страсти, импульсе, о неведомой безымянной силе, которая охватывает людей» – комментирует LOBODA.
Съемки клипа проходили в Риге на протяжении двух дней, за которые артистка сменила более 6 образов. Режиссером клипа выступила сама Лобода, для которой это не первый опыт создания видео. Вместе с рижской продакшн-компанией «Panorama», команде артистки удалось в фирменном стиле объединить высокие технологии, эффектную хореографию и динамическую драматургию. Значительная часть съемок прошла в Рижском цирке - одном из старейших цирковых зданий Европы и памятнике культуры национального значения.
«Давно не получала такого удовольствия. Все творческие пазлы сложились в идеальной комбинации», – рассказала сама артистка.
Кроме отчаянных каскадерских трюков без дублеров и экстремальных съемок под порывами ветра из пятиметрового вентилятора, команда также задействовала высокотехнологичную камеру - «роборуку» для эффектности танцевальных сцен.