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У LOBODA новое «Имя»: премьера, которая ждала своего времени больше двух лет

Limon.ee
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LOBODA.
LOBODA. Фото: Пресс-служба LOBODA

27 марта украинская певица LOBODA представила видеоклип на трек «Имя», премьера которого произошла накануне. Изначально премьера песни, которая готовилась задолго до начала войны, была запланирована на 26 февраля 2022-го. Два года спустя композиция получила вторую жизнь в новом прочтении.

«Имя - песня о страсти, импульсе, о неведомой безымянной силе, которая охватывает людей» – комментирует LOBODA.

Съемки клипа проходили в Риге на протяжении двух дней, за которые артистка сменила более 6 образов. Режиссером клипа выступила сама Лобода, для которой это не первый опыт создания видео. Вместе с рижской продакшн-компанией «Panorama», команде артистки удалось в фирменном стиле объединить высокие технологии, эффектную хореографию и динамическую драматургию. Значительная часть съемок прошла в Рижском цирке - одном из старейших цирковых зданий Европы и памятнике культуры национального значения.

LOBODA.
LOBODA. Фото: Пресс-служба LOBODA

«Давно не получала такого удовольствия. Все творческие пазлы сложились в идеальной комбинации», – рассказала сама артистка.

Кроме отчаянных каскадерских трюков без дублеров и экстремальных съемок под порывами ветра из пятиметрового вентилятора, команда также задействовала высокотехнологичную камеру - «роборуку» для эффектности танцевальных сцен.

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