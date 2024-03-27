Общественный активист и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура в ответ на его запрос начала процедуру по признанию Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Ранее Бородин направил в правоохранительные органы обращение с просьбой проверить певицу из-за её высказываний. «Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», – написал Бородин в своём телеграм-канале, пишет Spletnik.
Началась процедура по признанию Аллы Пугачевой иноагентом
Поводом для обращения Бородина в Генпрокуратуру стало опубликованное в инстаграме видео Пугачевой, в котором она говорила, что в Россию «не собираются нормальные люди возвращаться». Это видео Пугачева записала в ответ певцу Стасу Михайлову, который нелестно высказался в адрес артистов, уехавших из страны.
Помимо этого, по мнению Бородина, многие высказывания Пугачёвой демонстрируют её «антироссийскую позицию». Певица также публично поддерживала своего мужа Максима Галкина, который публично критикует российское правительство.
Алла Пугачева с начала военных действий РФ в Украине живёт за границей. Она долгое время не комментировала политическую ситуацию, однако позже начала высказываться против действий российского правительства. Певица несколько раз возвращалась в Россию, чтобы решить личные вопросы, а также, предположительно, записать новый альбом. На фоне этого Пугачеву критикуют в РФ: певицу требуют задержать и наказать – например, лишить её имущества в России и наград. При этом в Кремле ничего противозаконного в действиях Пугачёвой не видят: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что она может приезжать и уезжать столько, сколько ей потребуется.