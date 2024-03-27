Началась процедура по признанию Аллы Пугачевой иноагентом

Поводом для обращения Бородина в Генпрокуратуру стало опубликованное в инстаграме видео Пугачевой, в котором она говорила, что в Россию «не собираются нормальные люди возвращаться». Это видео Пугачева записала в ответ певцу Стасу Михайлову, который нелестно высказался в адрес артистов, уехавших из страны.

Алла Пугачева с начала военных действий РФ в Украине живёт за границей. Она долгое время не комментировала политическую ситуацию, однако позже начала высказываться против действий российского правительства. Певица несколько раз возвращалась в Россию, чтобы решить личные вопросы, а также, предположительно, записать новый альбом. На фоне этого Пугачеву критикуют в РФ: певицу требуют задержать и наказать – например, лишить её имущества в России и наград. При этом в Кремле ничего противозаконного в действиях Пугачёвой не видят: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что она может приезжать и уезжать столько, сколько ей потребуется.