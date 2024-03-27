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САГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Эстонский актер должен дать отчет о своем имуществе в суде

Анналийза Кёсс
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Актер Яан Ууспыльд.
Актер Яан Ууспыльд. Фото: Sander Ilvest

Сегодня актер Ян Ууспыльд должен дать отчет о своем имуществе в суде. Ууспыльд не выполнил вступивший в силу в феврале прошлого года судебный приказ о выплате компенсации Имре Трийсбергу, купившему у него дом, пишет Elu24.

По словам адвоката Мярта Мюрка, представляющего интересы Имре Трийсберга, в исполнительном производстве Ууспыльд утверждает, что не в состоянии выплатить свои долги, поскольку у него практически нет имущества и он получает минимальную зарплату. «Чтобы проверить утверждения Яна Ууспыльда, судебный пристав попросил суд обязать Ууспыльда принести присягу по поводу его имущества», - сказал Мюрк редакции.

Как сообщает Riigi Teatja, таллиннский судебный исполнитель Элин Вилиппус подала в Харьюский уездный суд ходатайство с просьбой обязать Яна Ууспыльда представить список имущества и принести присягу сегодня в 14:00.

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