САГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Эстонский актер должен дать отчет о своем имуществе в суде

По словам адвоката Мярта Мюрка, представляющего интересы Имре Трийсберга, в исполнительном производстве Ууспыльд утверждает, что не в состоянии выплатить свои долги, поскольку у него практически нет имущества и он получает минимальную зарплату. «Чтобы проверить утверждения Яна Ууспыльда, судебный пристав попросил суд обязать Ууспыльда принести присягу по поводу его имущества», - сказал Мюрк редакции.