ОБЗОР ⟩ Пасхальные предложения в столичных магазинах: какой ассортимент предлагают жителям Эстонии к празднику

Пасхальные товары заполонили почти все магазины, но не везде на них действуют специальные предложения. Так, например, скидки на товары к Пасхе мы обнаружили в магазинах Rimi, Maxima, Selver и Hemtex. В большинстве случаев, конечно же, скидки действуют при наличии карточки клиента.

Rimi

Пасхальные предложения в Rimi. Фото: Limon.ee

В магазинах сети Rimi действует сорокапроцентная скидка (при наличии карточки клиента - прим. ред.) почти на все пасхальные украшения, краски и наклейки для яиц. Например, декор в виде желтого керамического зайца стоит 5,99 евро, а со скидкой - 3,59. Небольшие плетеные корзинки для яиц кому-то могут обойтись почти в три евро, а обладателям карточки клиента - 1,79 евро.

Расстраиваться из-за отсутствия карточки клиента магазина не стоит. Специальные предложения также действуют на тематические сладости, будь то шоколадный заяц, леденцы в форме кролика на палочке или шоколадные яйца. Цены на эти лакомства варьируются от 0,79 до 4,99 евро вместо 1,39-8,39 евро.

Maxima

Пасхальные предложения в Maxima. Фотография сделана 25.03. Фото: Limon.ee

Еще неделю назад на пасхальные товары в Maxima действовала скидка 40 процентов при наличии карточки клиента.

А со вчерашнего дня на все пасхальные сладости уже действует скидка в 30 процентов. Причем наличие карточки клиента не обязательно. Так, например, набор из четырех шоколадных яиц Kinder стоил 4,61 евро, а сейчас - 3,23 евро. А большое шоколадное яйцо Kinder вместо шести евро теперь стоит 4,45 евро.

Selver

Пасхальные предложения в Selver. Фото: Limon.ee

В Selver также действует специальное предложение - скидка 70 процентов на пасхальные украшения: плетеные корзинки, плюшевых цыплят, кроликов и керамических зайцев.

На пасхальные сладости в Selver действует скидка при наличии карточки клиента. Там можно найти конфеты и за 20 центов, и за 14 евро.

Hemtex

Пасхальные предложения в Hemtex. Фото: Limon.ee

А любители стильного декора для дома могут отправиться в магазин Hemtex, где можно найти пасхальные украшения со скидкой 50 процентов. Набор из необычной солонки и перечницы в форме яиц обойдется вам в 8,98 с карточкой клиента вместо 17,95 евро. А комплект из свечи и ароматизатора для дома вместо 35 евро теперь стоит 17,48 евро.