31 марта в Эстонии отмечают главный праздник христианской церкви - Пасху, или Светлое Христово Воскресение, посвященный воскрешению Иисуса Христа. На полках магазинов можно уже заметить пасхальные товары: декоративные и шоколадные яйца, корзинки, игрушки в виде кроликов и многое другое. Мы прошлись по столичным магазинам и узнали, какой ассортимент предлагают жителям Эстонии к празднику.
ОБЗОР ⟩ Пасхальные предложения в столичных магазинах: какой ассортимент предлагают жителям Эстонии к празднику
Пасхальные товары заполонили почти все магазины, но не везде на них действуют специальные предложения. Так, например, скидки на товары к Пасхе мы обнаружили в магазинах Rimi, Maxima, Selver и Hemtex. В большинстве случаев, конечно же, скидки действуют при наличии карточки клиента.
Rimi
В магазинах сети Rimi действует сорокапроцентная скидка (при наличии карточки клиента - прим. ред.) почти на все пасхальные украшения, краски и наклейки для яиц. Например, декор в виде желтого керамического зайца стоит 5,99 евро, а со скидкой - 3,59. Небольшие плетеные корзинки для яиц кому-то могут обойтись почти в три евро, а обладателям карточки клиента - 1,79 евро.
Расстраиваться из-за отсутствия карточки клиента магазина не стоит. Специальные предложения также действуют на тематические сладости, будь то шоколадный заяц, леденцы в форме кролика на палочке или шоколадные яйца. Цены на эти лакомства варьируются от 0,79 до 4,99 евро вместо 1,39-8,39 евро.
Maxima
Еще неделю назад на пасхальные товары в Maxima действовала скидка 40 процентов при наличии карточки клиента.
А со вчерашнего дня на все пасхальные сладости уже действует скидка в 30 процентов. Причем наличие карточки клиента не обязательно. Так, например, набор из четырех шоколадных яиц Kinder стоил 4,61 евро, а сейчас - 3,23 евро. А большое шоколадное яйцо Kinder вместо шести евро теперь стоит 4,45 евро.
Selver
В Selver также действует специальное предложение - скидка 70 процентов на пасхальные украшения: плетеные корзинки, плюшевых цыплят, кроликов и керамических зайцев.
На пасхальные сладости в Selver действует скидка при наличии карточки клиента. Там можно найти конфеты и за 20 центов, и за 14 евро.
Hemtex
А любители стильного декора для дома могут отправиться в магазин Hemtex, где можно найти пасхальные украшения со скидкой 50 процентов. Набор из необычной солонки и перечницы в форме яиц обойдется вам в 8,98 с карточкой клиента вместо 17,95 евро. А комплект из свечи и ароматизатора для дома вместо 35 евро теперь стоит 17,48 евро.