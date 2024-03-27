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Эстонская певица рассказала о неудачных отношениях: он был таким искусным манипулятором

Limon.ee
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Грете Пайя.
Грете Пайя. Фото: Kadi Hunt

«Возможно, он заставил меня проанализировать себя и как-то осмыслить свою жизнь», - вспоминает певица и самая сексуальная женщина года Грете Пайя в недавнем интервью подкасту Denim Dream о том, как ей удалось преодолеть токсичные отношения с бывшим возлюбленным ,пишет Elu24.

«Я никогда не любила говорить о своей личной жизни, но чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что один человек был таким искусным манипулятором», - признается певица Грете Пайя в недавнем интервью подкасту Denim Dream.

«Возможно, в тот момент я не была так уверена в себе, и мои дела шли не так хорошо. Опять же, я не хочу ничего говорить, но сейчас я чувствую, что в последние несколько лет я нахожусь в хорошем положении по отношению к себе. Я делаю то, что мне нравится, и пока что это работает».

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