Эстонская певица рассказала о неудачных отношениях: он был таким искусным манипулятором

«Я никогда не любила говорить о своей личной жизни, но чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что один человек был таким искусным манипулятором», - признается певица Грете Пайя в недавнем интервью подкасту Denim Dream.

«Возможно, в тот момент я не была так уверена в себе, и мои дела шли не так хорошо. Опять же, я не хочу ничего говорить, но сейчас я чувствую, что в последние несколько лет я нахожусь в хорошем положении по отношению к себе. Я делаю то, что мне нравится, и пока что это работает».