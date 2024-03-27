«Возможно, он заставил меня проанализировать себя и как-то осмыслить свою жизнь», - вспоминает певица и самая сексуальная женщина года Грете Пайя в недавнем интервью подкасту Denim Dream о том, как ей удалось преодолеть токсичные отношения с бывшим возлюбленным ,пишет Elu24.
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Эстонская певица рассказала о неудачных отношениях: он был таким искусным манипулятором
«Я никогда не любила говорить о своей личной жизни, но чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что один человек был таким искусным манипулятором», - признается певица Грете Пайя в недавнем интервью подкасту Denim Dream.