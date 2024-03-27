ВИДЕОПРИВЕТСТВИЕ ДЛЯ ЭСТОНИИ ⟩ Легендарная глэм-рок группа Slade выступит на фестивале Õllesummer

Смотрите видеоприветствие для жителей Эстонии Дэйва Хилла, основателя и ведущей фигуры группы Slade, здесь:

Группа исполнит в Эстонии все свои знаменитые хиты, такие как Cum on Feel The Noize, Merry Xmas Everybody, Coz I Luv You, Mama Weer all Crazee Now, My Oh My, Look Wot U Dun, Gudbuy to Jane, Run Run Away и другие.

Фото: Õllesummer

Согласно документальному фильму BBC, Slade продали более 50 миллионов пластинок по всему миру, из которых почти семь миллионов в Великобритании. Самый продаваемый сингл группы - Merry Xmas Everything 1973 года. В целом Slade были названы самой успешной группой 1970-х годов по количеству продаж синглов.

Группа Slade появилась в 1966 году в тихом маленьком городке Уольверхэмптон в центральной Англии. В самом начале 1970-х Slade удивили как музыкально сильными песнями, так и как одна из ведущих глэм-рок-групп Англии.

Фото: Õllesummer

Во второй половине 1970-х группа на некоторое время исчезла с радаров, но совершила мощное возвращение в 1980 году, когда по воле случая заменила Оззи Осборна на знаменитом британском фестивале в Ридинге.

Slade выступят на главной сцене Õllesummer 6 июля с другим кумиром глэм-рока Smokie. Кроме того, в этот же день на фестивале можно будет увидеть Анну Вески, 2 Quick Start, Trad.Attack!, Smilers, Риту Рэй и других известных артистов.