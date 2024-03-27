У «Оземпика» обнаружили новое «побочное действие» – беременность

Все началось с того, что в соцсетях массово начали появляться истории женщин, которые после начала приема «Оземпика» забеременели - к своему большому удивлению. Некоторые из них не планировали беременность и принимали противозачаточные, другие - считали себя бесплодными, поэтому беременность застала их врасплох. Так, одна из забеременевших женщин рассказала, что не могла зачать ребенка несколько лет, но забеременела уже через два месяца после того, как начала принимать «Оземпик», - и, по ее словам, родила здорового ребенка.

Оказалось, что ничего удивительного в этой ситуации нет, ведь снижение веса, на что и нацелен в первую очередь «Оземпик», само по себе положительно влияет на фертильность и общий гормональный фон. «Даже если речь идет всего лишь о нескольких килограммах, это уже может привести к тому, что у женщины возобновится овуляция и она сможет забеременеть, - говорит акушер-гинеколог Иман Салех. - Наши жировые клетки производят эстроген, а эстроген может оказывать негативное влияние на наши яичники и овуляцию. Это также может негативно повлиять на слизистую оболочку эндометрия».