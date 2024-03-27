У препарата для лечения диабета «Оземпик», который многие используют, чтобы похудеть, обнаружилась ещё одно «побочное действие» - беременность. Об этом сообщает издание People.
У «Оземпика» обнаружили новое «побочное действие» – беременность
Все началось с того, что в соцсетях массово начали появляться истории женщин, которые после начала приема «Оземпика» забеременели - к своему большому удивлению. Некоторые из них не планировали беременность и принимали противозачаточные, другие - считали себя бесплодными, поэтому беременность застала их врасплох. Так, одна из забеременевших женщин рассказала, что не могла зачать ребенка несколько лет, но забеременела уже через два месяца после того, как начала принимать «Оземпик», - и, по ее словам, родила здорового ребенка.
Оказалось, что ничего удивительного в этой ситуации нет, ведь снижение веса, на что и нацелен в первую очередь «Оземпик», само по себе положительно влияет на фертильность и общий гормональный фон. «Даже если речь идет всего лишь о нескольких килограммах, это уже может привести к тому, что у женщины возобновится овуляция и она сможет забеременеть, - говорит акушер-гинеколог Иман Салех. - Наши жировые клетки производят эстроген, а эстроген может оказывать негативное влияние на наши яичники и овуляцию. Это также может негативно повлиять на слизистую оболочку эндометрия».
Кроме того, что «Оземпик» повышает фертильность, он, благодаря своей рецептуре, еще и снижает действие противозачаточных препаратов, поэтому стоит внимательно подходить к контролю беременности, принимая этот препарат. Однако принимать «Оземпик» только для того чтобы забеременеть, врачи запрещают - это чревато рисками как для матери, так и для ребенка.
«Исследования на крысах, кроликах и обезьянах доказывают, что препараты для снижения веса могут привести к выкидышу и врожденным дефектам плода, если принимать их во время беременности. Никаких исследований на людях еще не было. Женщинам следует прекратить прием препаратов для похудения как минимум за два месяца до запланированной беременности», - рекомендует производитель лекарств Novo Nordisk.
Во время беременности принимать препарат также нельзя - врачи говорят, что у ребенка может развиться дефицит массы тела, а также другие аномалии. Да, есть истории о совершенно здоровых детях, матери которых принимали «Оземпик» во время беременности, но риски слишком велики, чтобы экспериментировать на себе, уверяют врачи.
В будущем, возможно, ситуация изменится: производитель «Оземпика» начал собственные исследования, чтобы выяснить, как препарат влияет на беременных женщин и что медицине дает его новое «побочное» действие. В то же время продолжаются исследования и насчет других побочных действий препарата, из-за которых пациенты сейчас судятся с компанией-производителем.