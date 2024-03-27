ВКУСНОТИЩА ⟩ Балтийский холодный суп назван самым вкусным в мире

Tasteatlas - это гастрономический путеводитель, регулярно публикующий различные обзоры и таблицы. Латвийский холодный свекольник отлично показал себя на мировом конкурсе холодных супов – в голосовании читателей Tasteatlas он занял высокое 8-е место.

Лавры победы завоевали наши литовские братья - их шалтибарщяй (šaltibarščiai) признан самым вкусным холодным супом в мире. Стоит добавить, что отличается от латвийского варианта он лишь несколькими незначительными нюансами.