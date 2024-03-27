Премьер-министр Италии попала в скандал из-за эротического видео

Дипфейковые порновидео находились в Сети уже несколько месяцев и собрали миллионы просмотров по всему миру. Дело о клевете возбуждено против двух мужчин, 73-летнего отца и 40-летнего сына. О них сообщила Мелони, прежде чем она заняла пост главы правительства.

Расследование провела Почтовая полиция, отследившая двух мужчин по прозвищу, использованному на веб-сайте, а затем по номеру телефона, с которого распространялись фейковые видео.

Мелони уже сообщила, что запросила компенсацию ущерба в размере 100 000 евро, которые затем будут переданы на благотворительность для женщин, ставших жертвами насилия.

«Иск призван стать посланием, адресованным всем женщинам, ставшим жертвами такого рода насилия, чтобы они не боялись сообщать об этом. Это жест (передача денежной компенсации в фонд - прим. ред.) символичен и призван внести свой вклад в защиту жертв - женщин, которые, часто неосознанно, становятся объектами преступлений такого рода», - сказала адвокат истца Мария Джулия Маронгиу.