Стало известно, о чем принц Гарри хочет поговорить с Уильямом при встрече, – и это не касается возвращения герцога в семью

Кроме того, принц и его супруга считают, что их наследники должны дружить с братьями и сестрами.

«Гарри жаловался друзьям на то, что у него нет тесной связи с племянниками и племянницей. Но больше всего его расстраивает то, что Лилибет и Арчи вообще не знают Джорджа, Шарлотту и Луи», - поделился источник.

Планы, надо признать, у принца грандиозные с учетом того, что Уильям и Кейт сейчас озабочены болезнью Уэльской и вряд ли вспоминают о родственнике. Эксперт уверен, что даже если братья встретятся, то Гарри извинения вряд ли получит - по крайней мере в свой грядущий визит.

Другие источники, причем приближенные ко дворцу, считают, что Сассексам вообще не нужно приезжать на родину. Общение с ними, обмолвился как-то эксперт, может только навредить Кейт, у которой сейчас есть одна важная задача - выздороветь.