ВИДЕО ⟩ Смотри, как прошла вечеринка по определению пола ребенка, которую организовала эстонская блогер

«Не так часто получается праздновать пол ребенка, поэтому мы решили снова это дело отметить», – говорит блогерша и танцовщица Соня Малинен, которая ждет второго ребенка с любимым Мак Туви. Молодая пара подошла к организации вечеринки по определению пола ребенка с большим размахом, и пол будущего малыша был объявлен близким в особенно впечатляющей манере!