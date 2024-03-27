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ВИДЕО ⟩ Смотри, как прошла вечеринка по определению пола ребенка, которую организовала эстонская блогер

Крислин Метсанурм
, репортер
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Соня Малинен.
Соня Малинен. Фото: Galina Deinega

«Не так часто получается праздновать пол ребенка, поэтому мы решили снова это дело отметить», – говорит блогерша и танцовщица Соня Малинен, которая ждет второго ребенка с любимым Мак Туви. Молодая пара подошла к организации вечеринки по определению пола ребенка с большим размахом, и пол будущего малыша был объявлен близким в особенно впечатляющей манере!

«Наконец, мы можем поделиться с вами нашей волшебной новостью», – объявила в середине февраля известная блогерша и танцовщица Соня Малинен, что ждет второго ребенка с любимым Мак Туви.

Однако пара подошла к организации вечеринки по определению пола ребенка с большим размахом, так как пол будущего малыша был объявлен на колесе обозрения, расположенном на крыше торгового центра Т1 в Таллинне.

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