Певица Надя Дорофеева рассказала, что последние шесть лет постоянно чувствовала себя уставшей. По ее словам, она просыпалась с этим чувством и ежедневно боролась то ли с ленью, то ли с апатией, то ли с депрессией, пишет Unian.
Надя Дорофеева впервые рассказала о болезни, с которой борется шесть лет
Артистка решила не пускать на самотек такое свое состоние и обратилась к врачу. Как оказалось, у нее повышен уровень ТТГ – основной гормон, регулирующий активность щитовидной железы и уровень тиреоидных гормонов, ею вырабатываемых.
«Честно признаюсь: я сижу на «Эутироксе» уже 6 лет, но не подозревала, что повышенный ТТГ влияет так сильно на состояние. Я наконец-то поняла, что со мной происходило в течение последних трех лет. Я поняла, почему я просыпалась уставшей, и дальше – мои дни были похожи на битву. Каждый день я боролась и считала себя то ли ленивой, то апатичной, то депрессивной, то просто человеком, который постоянно не может выспаться...» – написала Дорофеева на своей странице в Instagram.
Однако каждый день она вычеркивала из этого перечня каждый пункт, потому что это все не о ней.
«И тут несколько месяцев назад мой ТТГ снова поднялся. Мне подняли дозировку "Эутирокса". Сейчас я уже как месяц бодрая. Мой ТТГ в норме», – добавила Надя и призвала поклонников следить за своим здоровьем.