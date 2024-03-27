Надя Дорофеева впервые рассказала о болезни, с которой борется шесть лет

«Честно признаюсь: я сижу на «Эутироксе» уже 6 лет, но не подозревала, что повышенный ТТГ влияет так сильно на состояние. Я наконец-то поняла, что со мной происходило в течение последних трех лет. Я поняла, почему я просыпалась уставшей, и дальше – мои дни были похожи на битву. Каждый день я боролась и считала себя то ли ленивой, то апатичной, то депрессивной, то просто человеком, который постоянно не может выспаться...» – написала Дорофеева на своей странице в Instagram.