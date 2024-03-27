ПОЗДРАВЛЯЕМ ⟩ Валерий Меладзе официально стал дедом

Так, в кадре лица присутствующих скрыты, но они одеты в специальную одежду. Арина указала только локацию – Роддом №17. Вероятно, другая дочь певца Софико впервые стала мамой, а сам Меладзе – дедушкой, сообщает «Газета.ру».