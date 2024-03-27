ПОЗДРАВЛЯЕМ ⟩ Валерий Меладзе официально стал дедом

Дочь артиста Валерия Меладзе Арина поделилась в соцсетях фотографией, сделанной в роддоме. Семья позирует на снимке вчетвером, пишет Womanhit.
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Так, в кадре лица присутствующих скрыты, но они одеты в специальную одежду. Арина указала только локацию – Роддом №17. Вероятно, другая дочь певца Софико впервые стала мамой, а сам Меладзе – дедушкой, сообщает «Газета.ру».
О беременности дочери Валерия стало известно лишь месяц назад. Тогда девушка поделилась фотографией с пляжа, где она продемонстрировала округлившийся живот.