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ПОЗДРАВЛЯЕМ ⟩ Валерий Меладзе официально стал дедом

Limon.ee
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Валерий Меладзе.
Валерий Меладзе. Фото: Пресс-фото

Дочь артиста Валерия Меладзе Арина поделилась в соцсетях фотографией, сделанной в роддоме. Семья позирует на снимке вчетвером, пишет Womanhit.

Так, в кадре лица присутствующих скрыты, но они одеты в специальную одежду. Арина указала только локацию – Роддом №17. Вероятно, другая дочь певца Софико впервые стала мамой, а сам Меладзе – дедушкой, сообщает «Газета.ру».

О беременности дочери Валерия стало известно лишь месяц назад. Тогда девушка поделилась фотографией с пляжа, где она продемонстрировала округлившийся живот.

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