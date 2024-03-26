В начале февраля собака в Сууре-Ляхтру обнаружила и принесла в зубах новорожденного ребенка во двор дома. Около двух лет назад молодая девушка Сандра Синиметс едва не погибла от нападения бродячих собак своего соседа. История произошла в ее собственном саду. Эстонский союз защиты животных объясняет причины этих ситуаций и что каждый гражданин может сделать, чтобы предотвратить подобные события.

В ноябре 2022 года Сандра находилась на дворе своего любимого родительского дома, когда стала жертвой жестокого нападения двух соседских собак. С этими животными в округе уже были проблемы, но до сих пор не было доказательств того, что они нанесли материальный ущерб. С собаками, которые неоднократно беспокоили семью, ничего нельзя было сделать.

Сандра выжила только благодаря цепочке счастливых случайностей, но память об этом ужасном дне навсегда останется с ней из-за глубоких шрамов, травм и боли.