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ФОТО ⟩ Анастасия Приходько сообщила о трагедии прямо во время ее концерта

Limon.ee
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Анастасия Приходько.
Анастасия Приходько. Фото: Filippov Alexei/ITAR-TASS

Певица Анастасия Приходько, ранее поделившаяся откровениями о сотрудничестве с Меладзе, сообщила печальную новость. Артистка рассказала в инстаграме, что прямо во время ее выступления в Трускавце 25 марта произошла трагедия. Подробности Анастасия сообщать не стала., пишет Fakty

«Сегодня случилась огромная трагедия у меня на концерте в Трускавце. Сейчас без комментариев», – написала певица на русском языке.

Фото: Instagram/prykhodko_official

Между тем, в сети бурно обсуждают, что же произошло. Как сообщает RegioNews, во время концерта Приходько «Холодно» во Дворце культуры имени Шевченко умер менеджер исполнительницы. Инцидент произошел после третьей песни артистки. Все произошло внезапно, «просто на глазах у зрителей в зале».

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