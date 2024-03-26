«Было слишком тяжело»: известная американская актриса впервые рассказала о потере ребенка

Оказалось, что перед рождением сыновей, у нее случился выкидыш в 2015 году. Тогда Энн играла на сцене в театре.

«Было слишком трудно держать это в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке», - рассказала актриса.

Поэтому она решила откровенно рассказать о своей трагедии друзьям, которые пришли к ней за кулисы.

Позже Хэтэуэй удалось забеременеть во второй раз и родить первенца от мужа Адама Шульмана. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей: 8-летнего Джонатана Роуза Бэнкса и 5-летнего Джека Шульмана.

Что известно об актрисе Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй - известная актриса, которая за свой талант получила немало престижных премий. В частности, она является обладательницей «Эмми», «Золотого глобуса», BAFTA, «Оскара» и других наград.