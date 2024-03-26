Американская актриса Энн Хэтэуэй, которая известна по фильмам «Дьявол носит Прада», «Стажер», «Пассажиры» и другим киноработам, впервые рассказала о потере ребенка. Об этом пишет издание Page Six.
«Было слишком тяжело»: известная американская актриса впервые рассказала о потере ребенка
Оказалось, что перед рождением сыновей, у нее случился выкидыш в 2015 году. Тогда Энн играла на сцене в театре.
«Было слишком трудно держать это в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке», - рассказала актриса.
Поэтому она решила откровенно рассказать о своей трагедии друзьям, которые пришли к ней за кулисы.
Позже Хэтэуэй удалось забеременеть во второй раз и родить первенца от мужа Адама Шульмана. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей: 8-летнего Джонатана Роуза Бэнкса и 5-летнего Джека Шульмана.
Что известно об актрисе Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй - известная актриса, которая за свой талант получила немало престижных премий. В частности, она является обладательницей «Эмми», «Золотого глобуса», BAFTA, «Оскара» и других наград.