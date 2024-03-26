Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур шокировала последствиями неудачной косметологической процедуры

Так, в своем фотоблоге 30-летняя дочь звезд сообщила, что шесть лет назад обратилась к косметологу для изменения формы своего лица. В частности, воспользовалась филлерами. Впрочем, результатом Таллула была совсем недовольна. Так, из-за досадного случая долгое время она была эмоционально подавлена. И добавила, что эффект от филеров полностью исчез только после шести лет. Пока дочь Уиллиса учится отказываться от косметологических процедур, чтобы снова не столкнуться с похожей проблемой.

«Я боялась об этом рассказывать, но филеры в моем лице полностью растворились. После эмоционального и психологического излома, которые они мне дали, я не видела своей настоящей костной структуры примерно шесть лет. Все еще учусь принимать себя такой, как есть и не делать себе уколы красоты. А это сложно, когда твой мозг говорит тебе, что чем больше ты будешь их делать, тем лучше!», - призналась Таллула.