Врачи ошеломлены: лыжнику удалось выжить после пребывания под лавиной в течение 23 часов

54-летний итальянский лыжник Карлуччо Сартори, который в течение 23 часов выживал под лавиной, чудом научился ходить и даже снова встал на лыжи. Об этом пишет New York Post.

Спустя 14 месяцев длительной реабилитации мужчина поговорил с журналистами.

«Даже врачи не могут объяснить, как такое возможно. Я должен был умереть после первых восьми или десяти часов. Для медиков это было необъяснимо, они сказали, что у меня идеальное телосложение», - сказал Карлуччо Сартори.

Несчастный случай произошел в январе 2023 года, когда любитель лыжного спорта спускался по склону в горах Валь Бадиа в Южном Тироле, Италия. Лавина накрыла Сартори тоннами снега почти на целый день, а температура в это время опустилась до -15 градусов по Цельсию. Спустя почти сутки спасатели прибыли на место происшествия, ожидая найти мертвое тело, но обнаружили, что отец двоих детей в сознании и даже может разговаривать.

Лавина практически уничтожила тело итальянца, но Сартори снова смог научиться ходить.

«У моей правой ноги были небольшие проблемы, но она идет на поправку. В остальном я в порядке», - говорит энтузиаст активного отдыха.

Мужчина добавил, что ему все еще трудно полностью использовать правую руку, но он рад, что она цела. Он отмечает, что для врачей было загадкой то, как он вообще выжил после длительного пребывания под снегом.