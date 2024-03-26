Известного американского рэпера подозревают в торговле людьми

Рэпера P Diddy подозревают в насилии и торговле людьми. Накануне его роскошные особняки в Лос-Анджелесе и Майами обыскали. Да не просто так, а со спецназом и вертолетами. Все как в лучших голливудских боевиках, пишет Womanhit.