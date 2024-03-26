Рэпера P Diddy подозревают в насилии и торговле людьми. Накануне его роскошные особняки в Лос-Анджелесе и Майами обыскали. Да не просто так, а со спецназом и вертолетами. Все как в лучших голливудских боевиках, пишет Womanhit.
Известного американского рэпера подозревают в торговле людьми
54-летнего артиста в тот момент не было дома. За все пришлось отдуваться сыновьям Комбсу Джастину и Кингу. Они были дома во время следственных мероприятий. На парней надели наручники. Соседи рэпера от всего происходящего пришли в ужас.
Где был сам Пи Дидди, неизвестно. Соощается лишь, что его самолет Gulfstream 5 ближе к вечеру по местному времени нашли на Антигуа. Полиция выясняет, кто был на борту частного джета, пишет Daily Mail.