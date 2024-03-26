Максим Галкин сравнил себя с Иисусом Христом

В программе – ни намека на скорбь по жертвам теракта в «Крокусе». Зато есть шутки про жизнь Филиппа Киркорова. Эта тема – одна из любимых в творчестве пятого мужа Аллы Пугачевой. По данным SHOT, пародист посвятил поп-королю целую песню.

«Мне 47 лет. Я успешный, пока адекватный. 47 – это удачный возраст. Это возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал», – высказался Максим со сцены.

Кроме того, шутил Галкин и по поводу отмены концертного тура Лолиты Милявской. К слову, Алла Пугачева тоже не стала выражать соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе».