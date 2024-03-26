37-летний Роберт Паттинсон и его возлюбленная, 32-летняя Сьюки Уотерхаус, впервые стали родителями. Об этом сообщает издание Daily Mail: пару заметили на прогулке с коляской. Сами они новости о прибавлении в семействе пока не подтвердили, а Сьюки не публиковала посты в инстаграме уже три недели. Пол малыша пока тоже не известен, пишет Spletnik.
Звезда фильмов «Сумерки» впервые стал отцом
О беременности Сьюки стало известно в ноябре прошлого года: на фоне слухов о том, что пара ждёт ребёнка, Сьюки вышла в свет в обтягивающем платье, которое подчеркнуло живот.
А в декабре прошлого года также появились слухи о помолвке актёров: они появились накануне, после того как певицу заметили с кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце.
Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон, который наиболее известен по главной роли в фильмах «Сумерки», встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения, хотя их неоднократно снимали вместе, однако в конце 2022 года совместно вышли в свет и подтвердили отношения. Сейчас они живут вместе. Как ранее сообщал инсайдер, пара не могла дождаться момента, когда они станут родителями. «Роберт полностью к этому готов. Его отношения со Сьюки невероятны. Он чувствует, что ему очень повезло». По словам инсайдера, сама Сьюки просто «сияет» и «выглядит очень счастливой».