Звезда фильмов «Сумерки» впервые стал отцом

А в декабре прошлого года также появились слухи о помолвке актёров: они появились накануне, после того как певицу заметили с кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон, который наиболее известен по главной роли в фильмах «Сумерки», встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения, хотя их неоднократно снимали вместе, однако в конце 2022 года совместно вышли в свет и подтвердили отношения. Сейчас они живут вместе. Как ранее сообщал инсайдер, пара не могла дождаться момента, когда они станут родителями. «Роберт полностью к этому готов. Его отношения со Сьюки невероятны. Он чувствует, что ему очень повезло». По словам инсайдера, сама Сьюки просто «сияет» и «выглядит очень счастливой».