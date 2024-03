Гитарист-виртуоз, приложивший руку к созданию песни Shape of My Heart, едет в Таллинн

Вместе они написали трек Shape of My Heart, который позже был использован в саундтреке к культовому фильму «Леон», а сэмплы трека были использованы многими, в том числе Nas, Sugarbabes, Крейгом Дэвидом и другими.

Дружба со скрипачом Найджелом Кеннеди помогла Миллеру начать гастролировать с поп-группами 80-х, такими как Level 42 и World Party, а затем он вместе с The Pretenders записал их альбом Packed!, с Филом Коллинзом в альбоме But Seriously Доминик Миллер придумал запоминающийся гитарный рифф к популярному хиту Another Day in Paradise.