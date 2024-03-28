Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что во время просмотра любимого фильма или сериала вы наслаждаетесь не только игрой актеров, но и другими участниками сцен в кино. Константин Алексеев – каскадер, основатель группы каскадеров Reval Stunts, ответил на вопросы корреспондента портала Limon.ee, рассказав секреты этой сложной и опасной профессии.
ФОТО ⟩ «А где нет риска?» Основатель эстонской команды каскадеров поделился тонкостями сложной и опасной работы
– Расскажите о себе, как вы поняли, что хотите заниматься этим видом искусства и каким набором каскадерских трюков вы обладаете?
– В детстве я смотрел фильмы в жанре «боевик» и благодаря им у меня появилось желание стать каскадером. Я думаю, что на подсознательном уровне я тянулся к различным экстремальным трюкам. Вместе с друзьями я часто прыгал с деревьев и гаражей. Мы дрались, стреляли, выдумывали игры со сценарием, где есть плохие и хорошие герои. Одним словом, я уже тогда начал готовиться к этой профессии.
– Как вы пришли к тому, чтобы создать команду каскадеров?
– В один период я много путешествовал и посетил разные страны, но в конечном итоге решил вернуться в Таллинн, где мне и пришла идея собрать свою команду. Чтобы расти как актер-каскадер-постановщик трюков нужно отрабатывать номера, в которых непосредственно принимают участие и другие люди тоже – для этого и нужна команда. Я набрал небольшое количество людей, и мы начали участвовать в проектах, после которых мне стали писать люди с желанием присоединиться к нам в группу.
– Что нужно сделать, чтобы вас пригласили на съемки в кино?
– Надо быть в нужное время в нужном месте. Школа кино, театр – это, безусловно, огромный плюс, но не гарантия, что тебя возьмут на роль в кино. Ты можешь быть актером с образованием, играть на сцене одного театра, но тебя не пригласят в кино или в театр на другие роли. А можешь продавать пирожки в буфете театра и попасть в Голливуд. Это не выдумки, а жизнь.
– В каких фильмах вы уже снимались? Это были съемки в Эстонии или заграницей тоже?
– Я снимался в Эстонии: сериалы, фильмы, реклама и музыкальные клипы. Раньше я считал каждый проект, гордился каждым новым результатом, но когда количество съемок перевалило за сотню, то начал считать только значимые проекты – большие, мировые! Таких, увы, не так много. Я снимался у известной матал-группы Amon Amarth. Меня туда взяли постановщиком трюков и хореографом, я с ними объездил всю Европу и Соединенные Штаты Америки. Еще я был дублером у американских футболистов из Minnesota Vikings. Лет семь назад, когда я жил в Штатах, то снимался у местных звезд в музыкальных клипах и в фильмах.
– Каскадер обязательно должен быть похож на актера?
– Есть такая позиция – дублер. Если вы хотите стать дублером актера, то должны походить на него своими габаритами. Внешние данные не так важны, но некоторая схожесть должна быть.
– Когда вы смотрите фильмы, то можете отличить, где трюк выполнен актером, а где профессиональным каскадером?
– Это, в некотором плане, проклятие для меня. Когда ты работаешь в сфере кино, то уже не можешь спокойно смотреть фильмы, так как постоянно обращаешь внимание на недочеты в сценах и рассматриваешь кинокартину, как работу. К сожалению, из-за этого магия кино для меня пропадает.
– Во времена компьютерных технологий, когда можно создать любой спецэффект, каскадеры все равно остаются незаменимыми?
– Действительно, человека можно заменить во многих случаях с приходом продвинутых технологий. Из-за этого многие боятся потерять работу. Пока что я не видел современного фильма, который вызывал бы у меня больше эмоций, чем тот же «Крестнай отец» или «Леон». Там живые картины, а этого пока не заменить. Если говорить про местный кинематограф, то тут не то что на спецэффекты денег нет, но и в целом с бюджетом плохо... Грустно, короче.
– Это опасная профессия. Что вы делаете, чтобы избежать травм на площадке?
– Несомненно, это профессия повышенного риска. Выпрыгивая из машины, у тебя есть шанс попасть под колеса едущего автомобиля. Практически в каждом трюке можно получить травму. А где нет риска? Чтобы избежать неприятных ситуаций на площадке должен быть постановщик трюков, простыми словами бывалый каскадер, который видит опасность, где ее не видят остальные. Постановщик подготавливает актеров-каскадеров к трюку, сопровождает их от и до. Хочу отметить, что и сама съемочная бригада порой может оказаться в опасности – консультация постановщика обязательна. Этот человек отвечает за безопасность всех, кто находиться на съемочной площадке, вне зависимости от того, перед камерой или за ней находится участник съемочного процесса.
– Как ваши близкие относятся к вашей профессии?
– Моя мама работала декоратором в эстонской киностудии Таллинфильм. Можно сказать, что творчество у нас в крови! Маме очень нравится моя работа. Волнуется, конечно, когда смотрит безумные видео, которые мы публикуем каждую неделю, но уже привыкла к этому.
– Нужно родиться бесстрашным, что бы пойти в каскадеры или страх можно преодолеть со временем?
– Страшно все, что неизвестно. Необходимо изучить вопрос со всех сторон и свести риски к минимуму. Это и есть работа каскадера. Страх - это предохранитель. Если бы его не было, то я давно уже был мертв. Перед особо опасными трюками страх заставляет меня перепроверить все раз десять и продумать запасной план, если вдруг все пойдет не по сценарию.
– Каскадер должен обладать хорошей физической подготовкой?
– Тут вот какое дело… Я лично знаю голливудских каскадеров, которые имеют крупные формы, но они могут делать такие трюки, что челюсть вмиг отвиснет. Толстячки, которые прыгают и делают двойные сальто, приземляются на спину и размахивают ногами круче многих профессиональных тхэквондистов... У них однозначно хорошая физическая подготовка! Поэтому я стараюсь не судить по внешнему виду, а больше по тому, как человек выполняет поставленные ему задачи на тренировках. Важен стержень!
– Что вы можете порекомендовать тем, кто хочет начать заниматься этой профессией?
– Для тех, кто хочет попробовать себя в роли каскадера – приходите к нам на тренировку. У нас многогранные творческие ребята. Мы обучаем актерскому мастерству, постановке речи, фехтованию, обращению с огнестрельным оружием, тактическим маневрам, единоборству, а также активно занимаемся спортом!