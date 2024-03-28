ФОТО ⟩ «А где нет риска?» Основатель эстонской команды каскадеров поделился тонкостями сложной и опасной работы

– Расскажите о себе, как вы поняли, что хотите заниматься этим видом искусства и каким набором каскадерских трюков вы обладаете?

– В детстве я смотрел фильмы в жанре «боевик» и благодаря им у меня появилось желание стать каскадером. Я думаю, что на подсознательном уровне я тянулся к различным экстремальным трюкам. Вместе с друзьями я часто прыгал с деревьев и гаражей. Мы дрались, стреляли, выдумывали игры со сценарием, где есть плохие и хорошие герои. Одним словом, я уже тогда начал готовиться к этой профессии.

Трюк с поджиганием человека. Фото: Личный архив.

– Как вы пришли к тому, чтобы создать команду каскадеров?

– В один период я много путешествовал и посетил разные страны, но в конечном итоге решил вернуться в Таллинн, где мне и пришла идея собрать свою команду. Чтобы расти как актер-каскадер-постановщик трюков нужно отрабатывать номера, в которых непосредственно принимают участие и другие люди тоже – для этого и нужна команда. Я набрал небольшое количество людей, и мы начали участвовать в проектах, после которых мне стали писать люди с желанием присоединиться к нам в группу.

– Что нужно сделать, чтобы вас пригласили на съемки в кино?