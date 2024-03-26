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Смена власти в Таллинне взбудоражила соцсети: «Погодите, а кто теперь мэр Эстонии?»

Limon.ee
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Фото: Madis Veltman

Сегодня в Таллинне были отстранены от власти Центристская партия и мэр Михаил Кылварт. «Спустя 19 лет в моем родном городе сменилась власть. У вас тоже есть ощущение, что детство закончилось?», - спрашивает журналист Кристьян Пихл в социальных сетях, пишет Elu24.

Во вторник утром состоялось внеочередное заседание Таллиннского городского собрания, на котором 37 депутатов вынесли на голосование вотум недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту из Центристской партии. Вотум недоверия прошел, сообщает Postimees

За вотум недоверия проголосовал 41 из 79 членов совета, двое присутствующих воздержались. Для принятия вотума недоверия требовалось 40 голосов. Совет также немедленно избрал замену мэру, которой стала нынешний заместитель мэра, социал-демократ Мадле Липпус, набравшая 40 голосов.

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 И когда вы смотрите на эту рекламу, вы начинаете складывать все вещи, которые изменились за шесть лет... или кто изменился.

 Погодите, а кто тогда теперь мэр Эстонии?

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