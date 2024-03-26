Сегодня в Таллинне были отстранены от власти Центристская партия и мэр Михаил Кылварт. «Спустя 19 лет в моем родном городе сменилась власть. У вас тоже есть ощущение, что детство закончилось?», - спрашивает журналист Кристьян Пихл в социальных сетях, пишет Elu24.
Смена власти в Таллинне взбудоражила соцсети: «Погодите, а кто теперь мэр Эстонии?»
Во вторник утром состоялось внеочередное заседание Таллиннского городского собрания, на котором 37 депутатов вынесли на голосование вотум недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту из Центристской партии. Вотум недоверия прошел, сообщает Postimees.
За вотум недоверия проголосовал 41 из 79 членов совета, двое присутствующих воздержались. Для принятия вотума недоверия требовалось 40 голосов. Совет также немедленно избрал замену мэру, которой стала нынешний заместитель мэра, социал-демократ Мадле Липпус, набравшая 40 голосов.
Смена власти в столице вновь воспламенила X.
Tallinn homme pic.twitter.com/CDe3SXdTcJ— Jorgen (@jorgenxo) March 26, 2024
Таллинн завтра
Jeeeeee!!! Tallinn pole tänasest enam venelaste linn! Mihhaili asemele tuleb nüüd Jevgeni...— Urmas (@ojaurm) March 26, 2024
Урааа!!! Таллинн больше не русский город! Михаила заменит Евгений...
Uus koalitsioon (paremal) vaatamas igatsevalt Tallinna Linnatranspordi AS suunas ja willing to risk it all 26.03.2024 #rahamaitsesuus pic.twitter.com/5SdfmskZuq— Keskaja Inimene 🎅🎄🎁 (@keskajainimene) March 26, 2024
Новая коалиция (справа) с тоской смотрит на Таллиннский городской транспорт и готова рискнуть всем 26.03.2024
ajalooline hetk! 🎉— Laura Vilbiks (@vilbiks) March 26, 2024
minu põlvkond (ja must vanemadki) on oma poliitikateadliku elu jooksul näinud Tallinnat ainult Keskerakonna käes. natuke uskumatu, aga ootusärev! https://t.co/CIPADa7srJ
исторический момент! 🎉
мое поколение (и постарше) за всю свою политически осведомленную жизнь видели Таллинн только в руках Центристской партии. Немного невероятно, но захватывающе!
Vaadates Keskerakonda lagunemas pic.twitter.com/JSTj4R7y41
— Ander (@absAndur) March 26, 2024
Наблюдая за распадом Центристской партии
aeg väikeseks ennustusmänguks. kellest saab tallinna uus linnapea?— Tauno Siim (@metssiga1) March 25, 2024
Время для небольшой игры в предсказания. Кто станет новым мэром Таллинна?
Kodulinnas vahetus pärast 19 aastat võim. Kas teil on ka selline tunne, et lapsepõlv sai läbi?— Kristjan Pihl (@kristjanpihl) March 26, 2024
В его родном городе спустя 19 лет власть перешла в другие руки. Вам тоже кажется будто детство кончилось?
Ja kui vaadata seda reklaami, hakkad kokku lugema, mis kõik on kuue aastaga muutunud ... või kes on muutunud. https://t.co/YbDpolyOjo— Imre Kaas (@imrekaas) March 26, 2024
И когда вы смотрите на эту рекламу, вы начинаете складывать все вещи, которые изменились за шесть лет... или кто изменился.
oot aga kes siis nüüd Eestimaa linnapea on?— Siim Aus (@herrbpl) March 26, 2024
Погодите, а кто тогда теперь мэр Эстонии?