Смена власти в Таллинне взбудоражила соцсети: «Погодите, а кто теперь мэр Эстонии?»

— Ander (@absAndur) March 26, 2024

Наблюдая за распадом Центристской партии

aeg väikeseks ennustusmänguks. kellest saab tallinna uus linnapea? — Tauno Siim (@metssiga1) March 25, 2024

Время для небольшой игры в предсказания. Кто станет новым мэром Таллинна?

Kodulinnas vahetus pärast 19 aastat võim. Kas teil on ka selline tunne, et lapsepõlv sai läbi? — Kristjan Pihl (@kristjanpihl) March 26, 2024

В его родном городе спустя 19 лет власть перешла в другие руки. Вам тоже кажется будто детство кончилось?

Ja kui vaadata seda reklaami, hakkad kokku lugema, mis kõik on kuue aastaga muutunud ... või kes on muutunud. https://t.co/YbDpolyOjo — Imre Kaas (@imrekaas) March 26, 2024

И когда вы смотрите на эту рекламу, вы начинаете складывать все вещи, которые изменились за шесть лет... или кто изменился.

oot aga kes siis nüüd Eestimaa linnapea on? — Siim Aus (@herrbpl) March 26, 2024

Погодите, а кто тогда теперь мэр Эстонии?