Сотрудники больницы дикой природы Лоуэр-Мосс-Вуд в Чешире (Англия) были удивлены, обнаружив, что «детеныш ежа», которого им привезли на лечение, на самом деле оказался пушистым помпоном от шапки. Об этом пишет Cheshire Live.

Работники заповедника сказали, что их «сердца растаяли», когда они поняли, что добрая душа принесла им часть головного убора, приняв его за раненого детеныша ежа. Женщина положила «ежа» в коробку с едой и грелкой на ночь, а утром принесла его в Лоуэр-Мосс-Вуд. Управляющая клиникой Джанет Котце обнаружила, что первым пациентом, поступившим в больницу, на самом деле был помпон.

36-летняя волонтерка Даниэль Пеберди сказала, что добросердечная женщина поступила правильно, не проигнорировав животное на улице в течение дня.

«Ежики не должны гулять днем, так что она поступила правильно; единственная проблема в том, что это был помпон. Многие люди не обращают внимания на ежей, если видят их на улице в дневное время. Они не понимают, что это раненое животное. Численность ежей стремительно сокращается, поэтому важно спасать тех несчастных, которых мы находим», - сказала она.

В заповеднике и больнице в лесу Лоуэр-Мосс-Вуд работает более 70 волонтеров, и они принимают животных со всего региона.

«Наши сердца растаяли, когда одна добрая душа решила, что спасает детеныша ежа, но обнаружила, что это пушистый помпон от шапки. Этот очаровательный кусок головного убора все равно получил всю любовь, а также уютный уход. Помните, что доброта не знает границ, даже если речь идет об искусственном пушистом друге. Пожалуйста, помните, что если вы заметили ежа на улице днем, это признак того, что что-то не так. Поместите их в коробку с теплым источником и обратитесь за помощью к местным ветеринарам. Давайте сохраним наших колючих друзей в безопасности!» - написали сотрудники заповедника в Facebook.