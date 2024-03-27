При мыслях о путешествии неизменно возникает множество вопросов: если планировать поездку самостоятельно, то какой транспорт выбрать, какой отель, какую страховую фирму; или вовсе проще обратиться к профессионалам, которые все за вас сделают. Эстонский эксперт по туризму с 20-летним стажем разложила все по полочкам.
Советы жителям Эстонии от эксперта по туризму: как путешествовать в этом году и не остаться без штанов
Директор фирмы Dream Tours OÜ и администратор группы «Горящие туры! Эстония» в Facebook, насчитывающей более 33 000 участников, Дарья Дарьяшкина поделилась советами для жителей Эстонии - как путешествовать в этом году и не остаться без последних штанов.
Первым пунктом Дарья отметила раннее бронирование. Всегда и всем своим клиентам она советует приобретать туры заранее. «Именно на востребованные отели и премиум сегмент можно получить скидку до 40 процентов от обычной стоимости», - объясняет Дарьяшкина.
По ее словам, удобные условия оплаты от 5-10 процентов с первым взносом и возможностью выплачивать вплоть до 21 дня до начала рейса действуют всегда. «Приобретенный в декабре тур на октябрьские каникулы на семью в Турцию в отель премиум сегмента NG Phaselis Bay 5* Ual на 3+1 стоил 4100 евро, а сейчас на ту же самую дату он стоит 7200 евро», - приводит пример Дарья.
Затем администратор популярной в Facebook группы упомянула туры последней минуты или «горящие». Она отметила, что, как правило, такие туры нужно в прямом смысле слова ловить! «Обычно они появляются за пару дней до вылета. Чаще всего это последние два или четыре места в самолете. Если турист не привязан к работе, отпускам и может сорваться в любой момент, то экономия может быть колоссальной: до 70 процентов!», - объясняет Дарья.
По мнению эксперта, невостребованные даты - отличное время для путешествия: «Время низкого сезона - это как правило, конец сезона или начало, а также не во время праздников или школьных каникул. В эти периоды туроператоры всегда понижают цены».
Дарья также рассказала о возможности так называемой «гарантии цены». По ее словам, у некоторых туристических операторов существует дополнительная услуга - «гарантия цены», которую можно приобрести за смешные деньги вместе с туристическим пакетом.
«"Гарантия цены" позволяет значительно сэкономить стоимость уже приобретенного пакета. Но тут надо быть на чеку и отслеживать цену напрямую на сайте туроператора. Как только турист замечает, что цена упала хотя бы на 20 евро на его пакет (даты, отель, количество человек - все должно быть прежним), то тут же должен прислать скриншот с ценой своему агенту, после чего оператор незамедлительно опускает цену на уже приобретенный тур. И да, цена может упасть процентов на 30, а то и 40!», - объясняет Дарья.
Дарьяшкина советует приобретать туры только у профессионалов: «Да-да, именно так! Потому что профессиональный туристический агент, он же опытный: всегда ориентируется в ценах, всегда сможет проконсультировать и посоветовать тот или иной пакет, понимая, что именно сегодня и именно данное предложение по значительно более низкой цене, чем обычно».
Дарья также обращает внимание путешественников на рекламные кампании, благодаря которым можно сэкономить на авиаперелете. «Следить за рекламными кампаниями нужно непосредственно на официальных сайтах авиаперевозчиков, а для этого следует обязательно подписаться на рекламную рассылку. Но всегда нужно читать условия бронирования и в кошельке иметь полную сумму на покупку билетов, так как в этом случае нет возможности оплаты частями», - объясняет она.
«Поиск размещения в той или иной стране, - говорит Дарья, - советую также запрашивать у туристической фирмы. У многих имеются контракты с отелями, что бывает в разы выгоднее, чем на том же сайте Booking.com или на официальном сайте отеля».
Дарья Дарьяшкина отметила, что цены, в связи с ситуацией во всем мире, значительно выросли. «Поэтому в любом случае не нужно ждать туров по 200-300 евро. Как показывает практика, минимальная стоимость тура обычно равна минимальной заработной плате. Поэтому, если вы "поймали" тур за меньшие деньги, то вы уже являетесь счастливчиком!» - считает она.
Мы также попросили директора туристического бюро дать несколько советов людям, которые любят путешествовать самостоятельно. По ее словам, в такой ситуации главное - верно составленный маршрут, заранее забронированные билеты и размещение, а еще лучше машина (это в зависимости от страны), паспорт, деньги и страховой полис.
«Заранее можно подписаться на всевозможные сообщества в социальных сетях, можно наперед приобрести все экскурсии и входные билеты в музеи и так далее. Нужно владеть хотя бы на минимальном уровне английским языком, но и тут не проблема: всегда есть Google-переводчик. И никогда не отправляйтесь в самостоятельное путешествие, предварительно не оформив страховой полис!» - предостерегает от ошибок Дарья Дарьяшкина.