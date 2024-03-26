ФОТО ⟩ 56-летняя Николь Кидман кардинально сменила образ

Теперь Николь - роскошная блондинка с каре, что ей очень даже идет. Один из фанатов прокомментировал перемены во внешности актрисы словами: «Святое преображение!» И в чем он не прав?

Кстати, несмотря на то, что Кидман не против экспериментов с волосами во время фотосъемок и часто примеряет на себя различные парики, в жизни она куда реже решается на подобные шалости и предпочитает оставаться роковой красоткой с рыжей шевелюрой. Так что эти перемены явно что-то новенькое. Видимо, звезде сериала «Большая маленькая ложь», как и всем нам, захотелось чего-то свежего этой весной.