«Все так взволнованы»: певица Рианна в третий раз станет мамой

Интересно, что только в прошлом году она родила второго сына. А сейчас вместе с мужем ASAP Rocky снова ждет пополнения.

«Последние несколько дней Рианна находилась в карибской стране Теркс и Кайкос. Там она наслаждалась отпуском со своими друзьями и семьей. А во время этой поездки певица откровенно призналась, что беременна», - рассказал инсайдер, который близок со звездой.

Также стало известно, кто родится у супругов.

«На этот раз Рианна и Рокки ждут девочку. Все так взволнованы», - добавил инсайдер.

К слову, пока ни Рианна, ни ее муж не комментировали эту новость.

В мае 2022 года певица родила сына, которого назвали РЗА Ателстон Майерс. Совсем скоро она снова забеременела и в августе 2023 года на свет появился второй сын звездной пары по имени Риот Росс Майерс.

Рианна в интервью постоянно подчеркивала, что всю жизнь хотела иметь большую семью. Также она мечтала стать мамой девочки.