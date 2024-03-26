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ЛИШИЛИСЬ ЖИЛЬЯ ⟩ Семья, получившая неожиданное письмо из мэрии Таллинна: «Мы должны съехать в июне»

Трийн Роос
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Фото: Erakogu

Калев из Таллинна вместе с семьей живет в муниципальной квартире уже десять лет. Но в середине февраля он получил письмо из городской администрации, в котором сообщалось, что квартиру нужно освободить до середины июня. «Счета оплачивались исправно все это время, но мы все равно вынуждены съехать. Когда я попросил объяснений, меня встретили очень высокомерно», - говорит мужчина, которому кажется, что вместо порядочных жильцов квартиры раздают прожигателям жизни.

Калев работает охранником в Таллинне и живет в муниципальной квартире в районе Раадику, Ласнамяэ. «Будучи молодой семьей, мы семь лет стояли в очереди, чтобы получить эту двухкомнатную квартиру. Сейчас мы живем здесь уже около десяти лет. 21 февраля в наш почтовый ящик пришло письмо, в котором сообщалось об изменениях и о том, что мы должны съехать до 12 июня», - с грустью говорит Калев. «Мы не хотим переезжать отсюда, это наш дом. Я всегда вовремя оплачивал все счета, почему мы не можем остаться здесь?», - спрашивает мужчина. Калев говорит, что пытался получить ответы от муниципалитета, но безуспешно. «Я позвонил одному из сотрудников районной администрации, но даже не смог рассказать ему о своей проблеме. Отношение было снисходительным, но это наш дом. В конце концов, мы, как налогоплательщики, платим чиновникам зарплату, они должны нас слушать и помогать нам», -говорит Калев. 

«Неужели в Эстонской Республике так принято, что тех, кто так или иначе сует свой нос в воду, сразу же толкают на дно? Возникает вопрос: если человек нормально платит за квартиру, почему он не может продолжать там жить? Кому тогда достанутся муниципальные квартиры? Может быть, будет принято решение, что те, кто хорошо платит, должны иметь возможность сохранить свои квартиры», - говорит он. «На каком основании алкаши, тунеядцы и наркоманы получат здесь квартиру?», - не может понять Калев.

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