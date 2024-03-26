ЛИШИЛИСЬ ЖИЛЬЯ ⟩ Семья, получившая неожиданное письмо из мэрии Таллинна: «Мы должны съехать в июне»

Калев работает охранником в Таллинне и живет в муниципальной квартире в районе Раадику, Ласнамяэ. «Будучи молодой семьей, мы семь лет стояли в очереди, чтобы получить эту двухкомнатную квартиру. Сейчас мы живем здесь уже около десяти лет. 21 февраля в наш почтовый ящик пришло письмо, в котором сообщалось об изменениях и о том, что мы должны съехать до 12 июня», - с грустью говорит Калев. «Мы не хотим переезжать отсюда, это наш дом. Я всегда вовремя оплачивал все счета, почему мы не можем остаться здесь?», - спрашивает мужчина. Калев говорит, что пытался получить ответы от муниципалитета, но безуспешно. «Я позвонил одному из сотрудников районной администрации, но даже не смог рассказать ему о своей проблеме. Отношение было снисходительным, но это наш дом. В конце концов, мы, как налогоплательщики, платим чиновникам зарплату, они должны нас слушать и помогать нам», -говорит Калев.