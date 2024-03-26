Зачем маленький карман на джинсах: никогда не догадаетесь

Маленький карман на джинсах - как называется и для чего нужен

Многие задаются вопросом, глядя на маленький карман на джинсах: для чего же он нужен? Начнем с того, что этот элемент называется coin pocket (монетный карман). Он был придуман еще в 1873 году известной компанией-изготовителем Levi Strauss & Co.

Зачем нужен маленький карман на джинсах - их использовали, чтобы хранить такие мелкие предметы, как часы или монеты. Это было очень удобно, когда не хотелось брать кошелек или нужно было спрятать часы, чтобы их не повредить.

Слухи о том, для чего маленький карман на джинсах может быть нужен

Какое-то время ходил стереотип, что предназначен маленький карман на джинсах для презервативов, однако это не правда. В 1983 году на телевидении вышла реклама о важности предохранения, как защиты от СПИДа. Рекламщики придумали, что кармашек подойдет для хранения презервативов, а потому они всегда будут под рукой в нужный момент.

Спустя почти 10 лет, в 1994 году кинорежиссер Мишель Гондри получил Каннского льва за мистификацию - он представил рекламный ролик, в котором якобы использовали документальные кадры. На них рабочий в джинсах зашел купить средства контрацепции. Куда он их положил, мы уже с вами знаем.

Также существуют маленькие карманы на джинсах сзади. Изначально они были предназначены также для хранения монет, но со временем превратились в элемент декора.