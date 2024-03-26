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«Я с ней общаюсь»: лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский рассказал об Алле Пугачевой

Limon.ee
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Макс Покровский
Макс Покровский Фото: Кадр из видео

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский, осудивший полномасштабное вторжение России в Украину, в беседе с журналистом Вадимом Радионовым на YouTube-канале «И грянул Грэм» рассказал, что находится на связи с Аллой Пугачевой, пишет RUS TVNET.

Макс Покровский не стал скрывать, что он и Алла Пугачева общаются:

«Я ничего не могу сказать. Что я буду за нее говорить. На нее и так свалилось много всего. Видя, как она себя ведет публично, я понимаю, что я могу произнести эти слова: "Я с ней общаюсь"».

Музыкант заметил, что уважительнее было бы сказать, что Примадонна с ним общается, потому что она - артист большей величины, чем он. 

«Это 100% гордость нации. Это грация нации, и это скромность нации. Быть до такой степени адекватной, доброжелательной и простой - для этого надо быть вот ею», - считает Покровский. 

Видео: Иинтервью с Максом Покровским 

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