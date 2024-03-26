Вт, 26.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ВСЕ РУХНЕТ ⟩ Тамара Глоба назвала знак Зодиака, у которого в конце марта сорвутся все планы

Limon.ee
Copy
Разочарование. Снимок иллюстративный.
Разочарование. Снимок иллюстративный. Фото: Gladskikh Tatiana/Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба сделала гороскоп на конец марта и рассказала, кого из знаков Зодиака в этот период ожидает крушение всех планов и ожиданий.

Представители этого знака Зодиака могут многое запланировать на этот период. Однако не все их планы и желания воплотятся в жизнь. Их могут подвести люди, на которых они сильно надеялись, а также время и непредвиденные жизненные обстоятельства.

Кроме того, Водолеям не стоит надеяться даже на самих себя. Поэтому лучше отложить какие-то особо важные дела, чтобы не напортачить.

Также в конце марта не стоит браться за какие-то серьезные рабочие задачи, так как есть большой риск того, что придется многое переделывать.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх