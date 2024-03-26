Известный астролог Тамара Глоба сделала гороскоп на конец марта и рассказала, кого из знаков Зодиака в этот период ожидает крушение всех планов и ожиданий.
ВСЕ РУХНЕТ ⟩ Тамара Глоба назвала знак Зодиака, у которого в конце марта сорвутся все планы
Представители этого знака Зодиака могут многое запланировать на этот период. Однако не все их планы и желания воплотятся в жизнь. Их могут подвести люди, на которых они сильно надеялись, а также время и непредвиденные жизненные обстоятельства.
Кроме того, Водолеям не стоит надеяться даже на самих себя. Поэтому лучше отложить какие-то особо важные дела, чтобы не напортачить.
Также в конце марта не стоит браться за какие-то серьезные рабочие задачи, так как есть большой риск того, что придется многое переделывать.