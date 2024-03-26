Президента Алара Кариса, отмечающего сегодня день рождения, в аэропорту ждал сюрприз

Рано утром в день своего рождения, 26 марта, президент Эстонии Алар Карис вместе с супругой Сирье Карис отправился на Кипр с официальным визитом. Там 27 марта президент откроет эстонско-кипрский бизнес-форум и выступит с речью об укреплении экономического сотрудничества на приеме, организованном Торгово-промышленной палатой Кипра.

Как сообщают социальные сети, хотя официальный визит начнется в среду, президентская чета отправилась на Кипр накануне, в день рождения Кариса.

«Ну, я не знаю... Это был действительно сюрприз, который мои коллеги устроили для меня сегодня рано утром», - написал Карис в социальных сетях, поделившись фотографиями сюрприза, ожидавшего его в аэропорту.

«Фанфары военного оркестра и песня в честь дня рождения в исполнении Рейго Ахвена, Хейкко Реммеля, Хольгера Марьямаа и всех присутствующих в Таллиннском аэропорту, когда мы с Сирье, ничего не подозревая, шли на посадку, чтобы начать наш официальный визит на Кипр», - пояснил президент.

В заключение Карис сказала: «В любом случае, я благодарю всех, кто там был, это действительно будет незабываемо».