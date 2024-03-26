Женщина зарабатывает на жизнь, обнимая людей: сколько денег она получает

42-летняя женщина говорит, что «акт соприкосновения» может помочь тем, кто борется с проблемами психического здоровья, в том числе со стрессом, одиночеством и травмами, пишет Daily Star.

По словам Анико, хорошие объятия могут высвободить гормоны счастья, позволяющие нервной системе успокоиться. «Гормон счастья», о котором говорит эксперт по объятиям - это окситоцин, который часто называют «наркотиком любви», поскольку он влечет за собой чувство любви и защиты.

Анико из Манчестера также говорит, что сеанс объятий имитирует дофамин и серотонин, которые, как научно доказано, снижают уровень стресса.

Она сказала: «Это очень полезная работа - именно поэтому я ею занимаюсь. Прикосновение имеет успокаивающий эффект, независимо от того, будь то объятия или держание за руки. Благодаря этому успокаивающему эффекту прикосновение может также снизить частоту сердечных сокращений и кровяное давление, уменьшить депрессию и тревогу, а также облегчить боль».

Хотя это может показаться противоречивой формой терапии, Анико настаивает, что частные сеансы объятий не носят сексуального характера. Профессионалы проходят обучение, чтобы получить квалификацию, и существует строгий кодекс поведения, который должен соблюдаться как клиентом, так и терапевтом.