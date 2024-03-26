Первая «отмена» в 2024 году достается Дженнифер Лопес. Своими откровениями в биографическом фильме звезда уже успела расстроить супруга Бена Аффлека и фанатов. Теперь пользователи ищут в Сети еще больше аргументов доказательства лицемерия знаменитости, и им это успешно удается.
ВИДЕО ⟩ Дженнифер Лопес жестко критикуют за неподобающее поведение по отношению к своим сотрудникам
Накануне, например, в Х активно обсуждали ролик шестилетней давности, в котором Дженнифер выплевывает жвачку в руку своего помощника, пишет Marca.
Пользователи посчитали такое поведение возмутительным: даже если бы звезда была в тот момент в разгар съемок, то могла бы попросить салфетку, выбросить жвачку на землю или в конце концов проглотить.
«Нет причин так потребительски относиться к своим сотрудникам, а на публике делать из себя самого благородного человека», - написал пользователь. «Так неэтично, где манеры?» - возмутился другой. «Она же выросла в трущобах», - злобно пошутил тот, кто, судя по всему, активно следил за Лопес.
@clips__videos3 Pay-lo spitting chewing gum into her assistant’s hand in the middle of NYC. 💕☺️ #jlo #jenniferlopez #rude #assistant ♬ original sound - clips__videos