ВИДЕО ⟩ Дженнифер Лопес жестко критикуют за неподобающее поведение по отношению к своим сотрудникам

Накануне, например, в Х активно обсуждали ролик шестилетней давности, в котором Дженнифер выплевывает жвачку в руку своего помощника, пишет Marca.

Пользователи посчитали такое поведение возмутительным: даже если бы звезда была в тот момент в разгар съемок, то могла бы попросить салфетку, выбросить жвачку на землю или в конце концов проглотить.

«Нет причин так потребительски относиться к своим сотрудникам, а на публике делать из себя самого благородного человека», - написал пользователь. «Так неэтично, где манеры?» - возмутился другой. «Она же выросла в трущобах», - злобно пошутил тот, кто, судя по всему, активно следил за Лопес.