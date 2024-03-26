«Сердцебиение стало нерегулярным»: Шварценеггеру сделали четвертую операцию на сердце

Оказалось, что после операции на сердце 76-летнему актеру был срочно необходим кардиостимулятор.

«Никогда бы не подумал, что начну понедельник с операции. Мне сделали ее неделю назад: я получил кардиостимулятор. Мое сердцебиение стало нерегулярным из-за образования рубцовой ткани после последней операции», - сказал Арнольд.

Он добавил, что процедуру сделали на самом высоком уровне в клинике в городе Кливленд. Сейчас он чувствует себя хорошо, поэтому уверяет, что нет поводов для волнения.

«Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что у меня все прекрасно! Мне сделали операцию в понедельник, а к пятнице я уже был на большом экологическом мероприятии со своей подругой и коллегой по фитнесу Джейн Фондой», - подчеркнул он.

К слову, у Арнольда Шварценеггера врожденный порок сердца. Для него это не первая операция, ведь сначала было хирургическое вмешательство в 1997 году. Тогда ему заменили клапан легочной артерии. Затем понадобилось повторное оперирование через 11 лет, во время которого установили актеру новый аортальный клапан. В 2020 году была третье подобное хирургическое вмешательство у Арнольда.