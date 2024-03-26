У известной 29-летней блогерши случился инсульт прямо посреди записи видео

Об этом Анита через месяц после инсульта сообщила у себя в Instagram. По ее словам, ее состояние резко ухудшилось прямо во время записи обучающего вебинара. Так, блогерша попросила сделать небольшой перерыв. Впрочем, после ей вызвали скорую помощь и диагностировали инсульт.

Как признается Соловей, она была удивлена реакцией своего организма, ведь не нервничала и была бодра. Пока причины возникновения инсульта блогерши неизвестны.

«Во время вебинара у меня произошел ишемический инсульт. Прямо в процессе, когда я снимала, я не нервничала, я не была уставшей. Мы до сих пор еще не знаем причины. Я жду еще несколько генетических исследований. Сейчас есть статистика, что инсульт может произойти в более молодом возрасте. Среди моих родственников ни у кого его не было и я полностью здоровый человек, что и пугает. Я не употребляю алкоголь, не курю», - рассказала Анита Соловей.

Блогерша сообщила, что долгое время находилась в реанимации, где после инсульта у нее обнаружили серьезное ухудшение зрения.

«У меня исчезла часть зрения. С правой стороны я почти ничего не вижу. Но у меня функционирует вся моя правая сторона - нога, рука, тело, лицо. Хотя во время инсульта бывает такое, что та сторона не функционирует», - добавила Анита.

Сейчас Анита Соловей проходит реабилитацию:

«Почему я возвращаюсь сейчас? Потому что это прописано врачами, они сказали мне сейчас возвращаться к работе, потому что велик риск депрессии из-за того, что очень изменилась жизнь, и эти осознания могут накрывать», - обьяснила Соловей.